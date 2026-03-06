Alta velocità via libera al Tgv francese contro Italo e Trenitalia | le tratte su cui scatta la nuova concorrenza e l’incognita della congestione

Il settore dei treni ad alta velocità in Italia si prepara a nuovi sviluppi con l’ingresso di un terzo operatore. Si tratta di Sncf Voyages Italia, controllata del gruppo ferroviario francese Sncf, che presto inizierà a operare su alcune tratte, sfidando Trenitalia e Italo. La presenza di questa nuova compagnia potrebbe portare a un aumento della concorrenza e a possibili cambiamenti nelle rotte e nei servizi offerti.

A Trenitalia e Italia si aggiungerà presto un terzo operatore nel segmento dei treni alta velocità. Si tratta di Sncf Voyages Italia, controllata del gruppo ferroviario francese Sncf. Oggi l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato gli impegni presentati da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana ) nell'ambito dell'indagine sugli ostacoli all'accesso alla rete ferroviaria. Una decisione che, di fatto, spalanca le porte del mercato dei treni veloci a un terzo operatore, mettendo fine al duopolio di Trenitalia e Italo. I piani del terzo operatore per la prima fase. Il gruppo francese ha accolto «con soddisfazione» la decisione dell'Antitrust e annuncia la volontà di introdurre sul mercato italiano « 15 treni Av di nuova generazione, assicurando l'accesso all'alta velocità a oltre 10 milioni di passeggeri all'anno in Italia».