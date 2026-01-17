Condannato un ragazzo in Galles | voleva compiere una strage durante la prima data del reunion tour degli Oasis
Un giovane di 18 anni di Cwmbran, Galles, è stato condannato a 14 mesi di carcere minorile per aver pianificato due attacchi terroristici. La sua intenzione era di compiere una strage durante la prima data del reunion tour degli Oasis. La vicenda evidenzia l'importanza della prevenzione e del controllo delle minacce alla sicurezza pubblica.
McKenzie Morgan, diciotto anni, di Cwmbran, nel Galles, ha ricevuto una condanna a quattordici mesi di carcere minorile per la pianificazione di due attacchi terroristici. Uno avrebbe dovuto aver luogo in una scuola per bambini; il secondo, invece, durante il primo concerto del reunion tour degli Oasis, a Cardiff. La polizia aveva arrestato l giovane il 2 giugno 2025, dopo essere stata contattata da un utente, che aveva segnalato alcuni contenuti preoccupanti su Snapchat. Morgan aveva affermato di voler produrre ricina -una tossina altamente pericolosa- e aveva inviato l’immagine di un grosso coltello in vendita a un amico, chiedendogli se, secondo lui, avrebbe funzionato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
