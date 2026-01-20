Carabiniere eroe salva un papà che voleva compiere un gesto estremo

Un carabiniere in servizio ha intercettato un gesto potenzialmente drammatico a Carate Brianza. Mentre attraversava il ponte di Realdino, ha notato una situazione che richiedeva intervento immediato. La sua prontezza ha permesso di salvare un uomo in difficoltà, evitando conseguenze più gravi. Un intervento che testimonia il valore e la presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio.

Stava passando con l'auto quando all'altezza del ponte di Realdino, a Carate Brianza, nota qualcosa che non va. Lì c’è un uomo che si sta arrampicando sulla recinzione di protezione. Il militare intuisce subito che, probabilmente, quell'uomo sta per compiere un gesto estremo e senza pensarci due volte accosta l’auto e corre verso di lui. Riesce a fermarlo e poi, messo in sicurezza, gli chiede che cosa sta succedendo. L’uomo è in lacrime. Il carabiniere lo tranquillizza e l'uomo inizia a confidarsi con lui. L’uomo - circa 40 anni e padre di famiglia - capisce la gravità del gesto che stava per compiere e parla con quello sconosciuto che in una sera di gennaio è diventato il suo angelo custode.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Tragedia della solitudine a Pavia: minaccia di compiere un gesto estremo, salvata da poliziotti e vigili del fuocoA Pavia, una persona in grave stato di alterazione psichica ha richiesto aiuto al 112, manifestando intenti autolesionisti e barricandosi in casa.

Leggi anche: Al ponte di Paderno con l'intenzione di compiere un gesto estremo, salvata dai soccorritori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Carabiniere eroe sale sul ponte e salva un papà che voleva compiere un gesto estremo.

Vladimiro Franco, il carabiniere eroe salva un uomo che si stava buttando da un ponte: «Ho tirato il freno a mano dell'auto e sono corso verso di lui» - CROCETTA (TREVISO) - «Stavo andando a trovare i miei genitori, nel bellunese, con la mia famiglia. Eravamo arrivati al Ponte del Fante, nella zona di Quero, quando abbiamo visto un uomo che si stava ... ilgazzettino.it

Carabiniere eroe salva giovane che voleva gettarsi sotto un treno: tragedia sfiorata a Bisceglie - Attimi di terrore nel pomeriggio di alcuni giorni fa a Bisceglie, in Puglia, dove un ragazzo di 24 anni ha tentato di suicidarsi camminando pericolosamente sui binari del treno, sfiorando l'impatto ... ilmessaggero.it

EROE CON LE ALI Il 9 gennaio 1960, esattamente 66 anni fa, a Rapallo (Genova) ci anticipava il Carabiniere Ernesto CABRUNA, un asso dell’aviazione italiana, nato nel 1889 a Tortona (Alessandria). Nell'Arma fu impegnato nelle operazioni di soccorso per i facebook