Messa in suffragio del vescovo Nogaro | proclamato il lutto cittadino

La comunità di Sessa Aurunca si appresta a ricordare S.E. Mons. Raffaele Nogaro, Vescovo Emerito di Caserta, con una cerimonia in suffragio prevista per venerdì 16 gennaio 2026. In occasione di questo evento, è stato proclamato il lutto cittadino, esprimendo così il rispetto e la riconoscenza per la figura religiosa e il ruolo svolto nella diocesi.

La comunità di Sessa Aurunca si prepara a rendere omaggio a S.E. Mons. Raffaele Nogaro, Vescovo Emerito di Caserta e già Pastore della diocesi di Sessa Aurunca, con una solenne celebrazione in suffragio fissata per venerdì 16 gennaio 2026.L'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, ha.

Raffaele Nogaro, muore a 92 anni il vescovo dell'impegno civile che dedicò la sua vita nel tentativo di sradicare la camorra - Padre Raffaele Nogaro, vescovo emerito dal 2009, è un caro malinconico e accorato ricordo. ilgazzettino.it

CASERTA Venerdì i funerali del vescovo Nogaro. Un friulano che ha amato Caserta. “La mia terra” - Attesa una delegazione dell’Arcidiocesi di Udine, guidata dal vicario Bressan CASERTA – La notizia della scomparsa del vescovo emerito Raffaele Nogaro si è sparsa istantaneamente in città e si è diffu ... casertace.net

