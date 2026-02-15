Messa in suffragio di don Panfilo

Don Panfilo, il prete teatino scomparso recentemente, è stato ricordato durante una messa in suo onore, dopo le esequie celebrate alcuni giorni fa. La sua morte ha lasciato un vuoto tra i fedeli e gli amici, che lo hanno descritto come un uomo di grande umanità e dedizione. Durante la cerimonia, sono stati condivisi ricordi e testimonianze che evidenziano il suo impegno nel aiutare la comunità e il suo sorriso contagioso. La chiesa si è riempita di persone che vogliono onorare la memoria di chi ha sempre portato conforto e speranza.

Qualche giorno fa si sono celebratele sue esequie; stimatissimo ed amatissimo prelato teatino, amico fraterno di quel popolo fortunato che lo ha conosciuto, don Panfilo lascia un vuoto incolmabile e uno scrigno di preziose parole, immagini e gesta . per un quadro di rara bellezza. Esequie officiate dall’arcivescovo e una moltitudine straordinaria di prelati in una Chiesa, quella parrocchiale di San Francesco Caracciolo al Tricalle in Chieti, stracolma fino all'ultimo spazio utile. Celebrazione secondo rituali, omelia dai richiami evangelici e nel segno della sua speciale memoria pastorale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Messa in suffragio di Don Panfilo Argentieri, il sacerdote amato da tutti scomparso a 90 anni Don Panfilo Argentieri, il sacerdote amato da tutti, è stato ricordato ieri a Chieti con una messa di suffragio nella chiesa di San Francesco Caracciolo, dove ha consacrato la sua vita per oltre cinquant’anni, dopo la sua scomparsa domenica scorsa a 90 anni. Crans Montana, iniziata messa di suffragio con Meloni e autorità La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a una messa di suffragio presso la basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in memoria delle vittime dell’incendio di Crans Montana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Messa in suffragio di Don Panfilo Argentieri, il sacerdote amato da tutti scomparso a 90 anni; MESSA IN SUFFRAGIO DEL PROF. LUIGI FABBRIZIO - GIOVEDI' 12 FEBBRAIO 2026 -ORE 17,30 -CAPPELLA UAL FOGGIA; Bra, al Santuario della Madonna dei fiori una Messa di suffragio per le vittime delle foibe; Messa in suffragio per Battista Mastroianni, il ringraziamento dei familiari alla comunità di Caulonia. Morto nel giorno di San Valentino, Vibo Marina si stringe nel ricordo di Raffaele Sicari: un messa in suffragio e il dolore che riaffioraLa cerimonia questo pomeriggio dedicata al 26enne che esattamente un anno fa si spense dopo alcuni giorni di agonia a causa di un incidente sul lavoro in Sicilia ... ilvibonese.it Messa in suffragio di Don Panfilo Argentieri, il sacerdote amato da tutti scomparso a 90 anniLa celebrazione nella chiesa di San Francesco Caracciolo, al Tricalle, dove pochi giorni fa una folla si è radunata per l'ultimo saluto al religioso lontano dalle ipocrisie e sempre umile ... chietitoday.it Una Messa di suffragio sarà celebrata sabato 21 febbraio alle ore 17:30 presso la Chiesa di Sant'Antonio di Padova facebook Una messa in suffragio di Rocco #Commisso, il presidente della @acffiorentina scomparso il 16 gennaio a 76 anni, si terrà il 26 gennaio alle 18 in Duomo a Firenze. Inoltre i funerali si terranno domani, mercoledì 21 gennaio, a New York in diretta streaming bit x.com