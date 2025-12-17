Spaccio di droga e armi a Castel Volturno e Mondragone | 9 persone colpite da misure cautelari

Nell’ambito di un’operazione antidroga e contro il traffico di armi, sono state eseguite nove misure cautelari a Castel Volturno e Mondragone. L’indagine, ancora in corso, riguarda attività criminali legate allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a queste forme di illegalità.

In Castel Volturno e Mondragone, Militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 9 soggetti (delle quali quattro in custodia cautelare in carcere, tre agli arresti domiciliari e due con divieto di dimora in provincia di Caserta) tutte ritenute responsabili — sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – di una rilevante pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti (crack, cocaina, eroina ed hashish).

