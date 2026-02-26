Marquez | Ducati molto forte Il rinnovo? Felice con la rossa ma devo valutare il mio fisico

Lo spagnolo ha parlato delle sue condizioni e della sua stagione, sottolineando che l'infortunio ha complicato il suo rientro. Ha commentato anche sulla competitività della Ducati, affermando che la squadra è molto forte. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, ha detto di essere felice con la squadra attuale, ma che deve ancora valutare il suo stato fisico per le prossime gare.

La spalla, ancora lei. Marc Marquez si presenta alla vigilia del GP di Thailandia, prima gara della stagione MotoGP, con la sincerità disarmante di chi ha imparato a convivere con i propri limiti fisici. "L'infortunio in Indonesia era sembrato semplice all'inizio, ma poi ci è voluto del tempo, anche perché è stata nuovamente coinvolta la spalla destra", ha raccontato il campione del mondo nella prima conferenza stampa della stagione sul circuito di Chang. Il nove volte iridato non nasconde che il precampionato non è andato come avrebbe voluto. "Il recupero dall'infortunio ha reso tutto un po' più complesso. Per me è stato difficile essere preciso nel modo di guidare e nel fornire i back giusti al team". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tardozzi sprona Bagnaia ma tace sul futuro in Aprilia. Guido Meda: Pecco frustrato dal comportamento DucatiDavide Tardozzi parla a ridosso del Gp di Thailandia tra le cadute di Marquez e i buoni segnali di Bagnaia ma schiva le domande su Aprilia. Guido Meda sul futuro di Pecco ... sport.virgilio.it

Marc Marquez si lancia verso l’esordio: Sono pronto sia con la nuova moto sia con il recupero dall’infortunioMarc Marquez si presenta da campione del mondo in carica alla nuova stagione. Il pilota del team Ducati Factory ha dato il via al suo Mondiale di MotoGP ... oasport.it

Marc Marquez può vincere il decimo già nel 2026. Superare Valentino Rossi e raggiungere Giacomo Agostini nei titoli vinti in classe regina. Ducati può approfittarne per continuare a vincere. Con l’ipotetico titolo piloti del 2026, la casa di Borgo Panigale vincer - facebook.com facebook

Marc Marquez vincerà ancora Che sarà di Bagnaia separato in casa con la Ducati Dieci domande alla MotoGP x.com