Arctic Circle Rome Forum l’Italia e il futuro dei poli

Roma ha ospitato l’Arctic Circle Rome Forum – Polar Dialogue, un evento dedicato alla cooperazione internazionale sulle aree polari. La conferenza si è svolta presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’evento ha riunito rappresentanti di diversi paesi per discutere questioni legate alle regioni artiche e antartiche. La partecipazione ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le nazioni su questi temi.

(Adnkronos) – Roma si è confermata il fulcro della cooperazione internazionale sulle regioni polari ospitando l'Arctic Circle Rome Forum – Polar Dialogue presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L'evento, che ha visto la partecipazione di scienziati, ministri e rappresentanti di oltre 40 Paesi, ha segnato un punto di svolta per la diplomazia.

Cnr: Concluso a Roma l’Arctic Circle – Polar DialogueRoma, 5 mar. (askanews) – Scienza, diplomazia, sicurezza, formazione e ricerca. Sono le cinque parole chiave della due giorni dell’Arctic Circle Rome Forum – Polar Dialogue che ha riunito per la prima ... askanews.it

Pakistan urges stronger climate cooperation at Arctic Circle Rome ForumFederal Minister for Climate Change Musadik Masood Malik warned that Pakistan remains among the countries most vulnerable to climate ... app.com.pk

#INAF ha partecipato all'Arctic Circle Rome Forum – Polar Dialogue. Mauro Messerotti e Alberto Pellizzoni hanno illustrato come il monitoraggio del #Sole dall' #Artico e dall' #Antartide sia la chiave per il futuro della meteorologia spaziale. Scopri di più nel thr x.com

Arctic Circle Rome Forum - Polar Dialogue “FROM GLACIERS TO SEAS” “Artico frontiera delle frontiere per gli equilibri geopolitici globali” Il servizio con intervista al #TG1 #PolarDialogue #ArcticCircle #Artico #Difesa #SistemaPaese #HighNorth #g - facebook.com facebook