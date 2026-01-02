Riccione investe sul futuro dell’educazione | al via la sperimentazione dei Poli per l’infanzia 0-6

Riccione avvia una nuova fase nell’educazione con la sperimentazione dei “Poli per l’infanzia 0-6”. L’amministrazione comunale ha definito un progetto volto a migliorare i servizi dedicati ai bambini, affrontando il calo demografico con strategie di innovazione e sviluppo. Questa iniziativa mira a rafforzare il ruolo delle strutture educative e a garantire un futuro più solido per le giovani generazioni della città.

L'amministrazione Comunale di Riccione ha delineato una strategia innovativa per trasformare le sfide poste dal calo demografico in un'opportunità concreta di crescita e qualificazione dei servizi rivolti ai cittadini più piccoli. La giunta ha infatti dato il via alla sperimentazione dei Poli per.

