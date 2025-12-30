I presepi più belli della collezione del maestro Ninì Sapone in mostra al Museo Diocesano

Al Museo Diocesano è in mostra la collezione di presepi del maestro Ninì Sapone, presepista di rilievo originario di Reggio Calabria. La esposizione presenta alcuni tra i presepi più belli e significativi appartenenti alla collezione, raccolti dall’artista nel corso degli anni sia in Italia che all’estero. Un’occasione per scoprire l’arte e la tradizione dei presepi, valorizzate attraverso opere di grande pregio e autenticità.

Il Museo diocesano ha allestito anche quest'anno, nei propri spazi, una Mostra dei Presepi più belli appartenenti alla Collezione di Ninì Sapone, indimenticato presepista reggino, che li raccolse dall'Italia e dal mondo.La mostra, visitata tra novembre e dicembre da centinaia di bambini delle.

