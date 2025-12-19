‘Ventotene l’isola del confino continuo’ | domani l’inaugurazione della mostra di Pietrantonio

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà inaugurata sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18:00, nel foyer del  Teatro De La Salle di Benevento, la mostra fotografica “Ventotene, l’isola del confino continuo – viaggio tra solitudine sociale e fisica, tradizione e memoria” firmata dal fotografo  Ernesto Pietrantonio. L’esposizione resterà poi visitabile nei giorni successivi. L’iniziativa è sostenuta  da  Rummo S.p.a.  con il patrocinio del  Comune di Benevento  e  fondazione Città Spettacolo.  Il percorso fotografico proposto da Pietrantonio raccoglie una serie di immagini in bianco e nero che raccontano Ventotene come spazio sospeso tra passato e presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

