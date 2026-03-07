Arco di Sant’Andrea crollato | si parla del Tap ma nessuno avrebbe potuto fermare un fenomeno naturale irreversibile

L’Arco di Sant’Andrea, una formazione naturale caratterizzata da faraglioni e archi, è crollato di recente. La notizia ha attirato l’attenzione sul fenomeno di erosione delle coste, che in passato ha interessato anche zone calabresi, siciliane e sarde, colpite da tempeste come Harry. La perdita della struttura si inserisce in un quadro di degrado costiero che coinvolge diverse regioni italiane.

Ho già scritto un post sull’erosione delle coste calabresi, siciliane e sarde, colpite da Harry. Ora è toccato alla Puglia, in un tratto costiero che mi è particolarmente caro: quello di Sant’Andrea, con faraglioni e archi. E proprio l’arco di Sant’Andrea è crollato, eroso da eventi sempre più estremi. A poca distanza c’è la Grotta della Poesia, che era una grotta e non lo è più: il soffitto è crollato e quindi ora c’è un enorme buco con il mare sul fondo, e un cunicolo che un tempo portava in una grande camera chiusa: la grotta. Quella costa è meravigliosa proprio grazie all’erosione e alla friabilità delle rocce, costituite in gran parte di gusci di minuscoli protozoi planctonici, accumulati nel corso di ere geologiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

