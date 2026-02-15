Un boato nella notte e il celebre Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea in Salento è crollato in mare

Durante la notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, l’Arco dell’Amore di Sant’Andrea è crollato in mare a causa delle forti onde. La formazione rocciosa, simbolo della costa di Melendugno, si è sgretolata improvvisamente, lasciando un vuoto tra i Faraglioni di Sant’Andrea. Le acque agitate e le raffiche di vento hanno accelerato il distacco dell’arco, che si trovava in una zona frequente per i turisti. La perdita di questo monumento naturale rappresenta un colpo duro per la regione, che vedeva nel suo simbolo uno dei punti più fotografati della zona.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, proprio durante San Valentino, uno dei luoghi più iconici della costa pugliese ha ceduto definitivamente: l’ Arco dell’Amore di Sant’Andrea, nella marina di Melendugno (provincia di Lecce), si è completamente sbriciolato in mare. Quello che fino a poche ore prima era una delle formazioni rocciose più fotografate d’Italia, una cornice naturale di pietra bianca che incorniciava le acque turchesi dell’Adriatico, oggi è solo un ricordo nelle gallerie fotografiche degli smartphone e nelle cartoline del passato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta del Mezzogiorno (@lagazzettadelmezzogiorno) Il ciclone Oriana, che ha colpito duramente il Sud Italia, ha dato il colpo finale a questa struttura geologica già considerata fragile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

