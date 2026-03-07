Arbitra minorenne presa a schiaffi e pugni l’Aia | Superato ogni limite di civiltà sportiva e umana

L’Associazione Italiana Arbitri ha condannato un episodio di violenza avvenuto durante una partita di un campionato giovanile, in cui un’arbitra minorenne di 17 anni è stata presa a schiaffi e pugni. L’organizzazione ha dichiarato che si è superato ogni limite di civiltà sportiva e umana, esprimendo sdegno e indignazione per quanto accaduto.

“L’Associazione Italiana Arbitri esprime profondo sdegno e indignazione per il gravissimo episodio di violenza avvenuto durante una gara di un campionato giovanile, nel quale è stata aggredita un arbitro donna di soli 17 anni“. Un episodio spregevole, l’ennesimo che riguarda giovani arbitri in contesti di calcio giovanile, nella maggior parte dilettantistico. È successo nel sud della Sardegna, dove un dirigente ha colpito una giovane arbitra con due schiaffi al volto e, mentre la ragazza arretrava, anche con un pugno. L’aggressione ha provocato lesioni personali certificate dal referto di una struttura sanitaria pubblica, con una prognosi di 45 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

