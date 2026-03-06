Durante una partita tra ragazzi di sedici e diciassette anni, sono stati segnalati schiaffi e pugni rivolti all’arbitra diciassettenne. A seguito dell’accaduto, la Federazione italiana gioco calcio ha deciso di squalificare un dirigente sportivo per cinque anni. L’evento ha interrotto una giornata di sport senza altri episodi di rilievo.

Una partita tra ragazzi di sedici e diciassette anni che avrebbe dovuto essere una semplice domenica di sport si è trasformata in un episodio di violenza che ha portato alla squalifica per cinque anni di un dirigente sportivo. È accaduto nel sud della Sardegna durante una gara di un campionato giovanile, dove a dirigere l’incontro c’era una giovane arbitra di appena 17 anni. Secondo quanto ricostruito nel dispositivo del giudice sportivo, il primo tempo della partita si era svolto senza particolari tensioni. La situazione è però degenerata nel corso della ripresa, quando uno dei dirigenti di una delle due squadre, presente in campo anche nel ruolo di assistente di parte, ha iniziato a protestare animatamente per la mancata concessione di una rimessa laterale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schiaffi e pugni all’arbitra 17enne: dirigente squalificato per cinque anni in ambito Figc

Pugni agli agenti durante il controllo, 17enne “espulso” dalla movida per cinque anniIl questore intensifica le misure di prevenzione: nel mirino un giovane pusher di Gallipoli recidivo e violento, che aveva già un Daspo urbano di due...

Leggi anche: Arbitro donna minorenne presa a schiaffi e pugni nella partita giovanile in Sardegna, aggredita dal dirigente

Contenuti utili per approfondire Schiaffi e pugni all'arbitra 17enne....

Temi più discussi: Schiaffi, pugni e bastonate alla figlia per un cellulare proibito. I genitori rischiano oltre 4 anni; Schiaffi e pugni contro l'arbitra minorenne, dirigente sportivo squalificato per 5 anni; Arbitra presa a schiaffi e pugni da un dirigente, fioccano le reazioni di condanna verso il gesto di violenza in campo; Viterbo: schiaffi e pugni al Sacrario tra giovanissimi.

Arbitro donna minorenne presa a schiaffi e pugni nella partita giovanile in Sardegna, aggredita dal dirigenteUn'arbitra di 17 anni è stata aggredita e presa a schiaffi e pugni da un dirigente di una squadra durante una partita di calcio giovanile in Sardegna ... virgilio.it

Schiaffi e pugni contro l'arbitro donna minorenne, dirigente squalificato per 5 anni ed escluso da tutte le categorie della FigcL'episodio è avvenuto durante una partita di Under 17 del 28 febbraio. Aggredita dopo un'ammonizione: in ospedale con 45 giorni di prognosi ... msn.com

Un'arbitra di 17 anni è stata aggredita con schiaffi e pugni da un dirigente dell'associazione dilettantistica sportiva Gioventù Sarroch durante una partita giovanile in Sardegna. La ragazza ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni. La Lega nazionale x.com

LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- ARBITRA PRESA A SCHIAFFI E PUGNI DA UN DIRIGENTE, FIOCCANO LE REAZIONI DI CONDANNA VERSO IO GESTO DI VIOLENZA IN CAMPO- Gianluca Mandas, consigliere regionale: “Un fatto gravissimo che come pa - facebook.com facebook