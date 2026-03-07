Apre una nuova scuola e il ministro Valditara fa tappa in Brianza

Lunedì 9 marzo, in Brianza, si terrà l’apertura del nuovo polo formativo ITS Move Academy in via Monte Bianco, a Mombello (Limbiate). Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà presente per l’inaugurazione, che mira a potenziare l’offerta educativa e tecnico-professionale nella zona. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti locali e il personale dell’istituto.