Apre una nuova scuola e il ministro Valditara fa tappa in Brianza
In occasione dell’apertura del nuovo polo formativo ITS Move Academy di via Monte Bianco, in apertura lunedì 9 marzo a Mombello (Limbiate) con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa e tecnico-professionale del territorio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara farà tappa in città. Il suo arrivo è atteso intorno alle 10. In occasione della visita istituzionale, al fine di garantire la sicurezza e un'adeguata gestione della viabilità, sono state previste alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Dalle 9 alle 12 di lunedì 9 marzo, in via Sant’Antonio da Padova sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area laterale destra, a eccezione dei mezzi autorizzati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
