Maestra si fa male a scuola e viene licenziata | superati i giorni di malattia L' avvocato scrive al Ministro Valditara

Una insegnante di scuola primaria di Taranto, vittima di un infortunio sul lavoro, ha affrontato il licenziamento dopo il periodo di malattia. La situazione, che riguarda una docente con contratto a tempo determinato, solleva questioni sulla tutela dei lavoratori nel settore scolastico. L'avvocato ha scritto al Ministro Valditara per evidenziare la delicatezza del caso e chiedere attenzione alle condizioni di sicurezza e di tutela del personale docente.

Un infortunio sul lavoro per una docente tarantina si è concluso con un licenziamento. Il caso della insegnante di scuola primaria con contratto a tempo determinato in un istituto del Barese è al centro di una segnalazione inviata al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara dall'avvocato Fabrizio Del Vecchio del foro di Taranto. Nella lettera al ministro si chiede un intervento urgente per il riesame del provvedimento Inail e il ripristino delle tutele a favore della maestra licenziata. Cosa è successo in classe La donna, 49 anni, era rimasta ferita durante l'attività didattica quando un alunno, accidentalmente, le è caduto addosso con una sedia, provocandole lesioni ai legamenti del ginocchio e una frattura alla mano.

