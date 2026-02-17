Una canzone innocua può mandare in tilt tutto il tuo Wrapped | Apple Music ti potrebbe giudicare per sempre

Apple Music ha scoperto che una semplice canzone ascoltata per caso può rovinare il tuo Wrapped. Recentemente, alcuni utenti hanno notato che una traccia ascoltata una sola volta, magari durante una pausa o per accompagnare i figli, finisce per influenzare le statistiche finali. Questo succede perché l’algoritmo, senza troppi filtri, interpreta anche ascolti poco significativi come preferenze durature. Di conseguenza, la classifica musicale personale può mostrare brani che non rappresentano davvero i gusti di chi ascolta.

Il tuo Apple Music Replay può tradirti senza che tu te ne accorga. Anche un solo brano ascoltato distrattamente, una playlist per lavorare o la musica scelta dai figli, può alterare l'algoritmo e far salire nella tua classifica brani che non rispecchiano i tuoi gusti. Quello che doveva essere uno strumento di divertimento e scoperta musicale può trasformarsi in un disastro statistico: il tuo Wrapped o Replay annuale potrebbe raccontare una storia che non è la tua. Capire come funziona l'algoritmo è fondamentale per evitare sorprese indesiderate. Apple Music, pur essendo apprezzata per la qualità audio, le playlist curate e funzioni social come Replay, presenta un punto debole evidente: l'algoritmo personalizzato.