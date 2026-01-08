Altre aperture straordinarie dell' anagrafe per il rilascio della carta d' identità elettronica

Nel mese di gennaio, l'anagrafe del Comune di Venezia ha predisposto aperture straordinarie per facilitare il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE). Questi servizi aggiuntivi sono pensati per garantire un accesso più semplice e rapido a cittadini e residenti, rispondendo alle esigenze di chi necessita di ottenere o aggiornare il documento in tempi contenuti. Restano comunque valide le normali modalità di prenotazione e rilascio presso gli uffici.

Anche nel mese di gennaio l'ufficio l'anagrafe del Comune di Venezia ha programmato delle aperture straordinarie per agevolare l'ottenimento della carta d'identità elettronica (Cie). Dal 3 agosto 2026, infatti, la vecchia carta d'identità cartacea perderà validità, sia in Italia che per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Carta d'identità elettronica, aperture straordinarie a Firenze per richiederla Leggi anche: Il 22 e 23 novembre Open Day per il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Anagrafe: nuove aperture straordinarie per il rilascio della CIE; Carta d'identità elettronica, prenotare online; In 8mila senza carta d’identità elettronica; Pluripregiudicato ruba bicicletta elettrica da 4mila euro: arrestato dalla Polizia di Stato. Anagrafe: nuove aperture straordinarie per il rilascio della CIE - Il Comune aveva già programmato due pomeriggi in cui è stato reso possibile l'accesso agli uffici senza appuntamento durante il mese di dicembre 2025. live.comune.venezia.it Anagrafe: aperture straordinarie per ottenere la CIE - Il Comune aveva già programmato due pomeriggi in cui è stato reso possibile l'accesso agli uffici senza appuntamento durante il mese di dicembre 2025. live.comune.venezia.it Aperture straordinarie dell’anagrafe a Legnano: più di 8mila cittadini devono passare alla CIE - Sono più di 8mila i legnanesi che devono passare al documento elettronico prima del 3 agosto 2026, quando non sarà più valida la carta d’identità cartacea ... settenews.it

Aperture straordinarie per il Sentiero delle Acque e il Paese dei Balocchi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.