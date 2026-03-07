Una donna anziana è stata aggredita e rapinata mentre camminava per strada a Catania. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 47 anni su ordine del GIP del Tribunale di Catania, che aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura Distrettuale. L’operazione si è conclusa con la consegna dell’uomo alle autorità competenti.

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 47 anni, emessa dal GIP del Tribunale di Catania. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal giudice per le indagini preliminari, all’indagato viene contestato il reato di rapina aggravata, sulla base degli elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, trattandosi di una fase preliminare del procedimento che non ha ancora consentito il pieno contraddittorio davanti al giudice. Il provvedimento cautelare è il risultato di un’attività investigativa avviata dopo una rapina avvenuta nel maggio dello scorso anno ai danni di un’anziana donna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Anziana aggredita e rapinata in strada a Catania: arrestato un 47enne

