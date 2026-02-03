Anziana rapinata in strada a Roma | arrestato un 20enne

Un uomo di 20 anni ha rapinato un’anziana in pieno giorno a Roma. L’ha presa per la collana d’oro e l’ha trascinata a terra, costringendo i passanti a chiamare i soccorsi. La donna è stata portata in ospedale, ma fortunatamente sta bene. La polizia ha arrestato il giovane poco dopo.

L'aggressione in pieno giorno. Ha strappato una catenina d'oro dal collo di una donna, facendola cadere violentemente a terra e rendendo necessario il trasporto in ospedale. Per questo motivo un ragazzo di vent'anni è stato arrestato per rapina aggravata con lesioni. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, in viale Partenope, nella zona Colli Aniene, a Roma. La vittima: una donna di 72 anni. La persona aggredita è una donna di 72 anni, che stava camminando tranquillamente lungo la strada quando è stata presa di mira dal giovane. Oltre alle ferite riportate nella caduta, la vittima ha vissuto momenti di forte paura e shock, tanto da dover ricorrere alle cure mediche.

Due uomini di origine marocchina sono stati arrestati a Brescia dopo aver rapinato un’anziana in strada.

