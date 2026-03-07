Antonella Fiordelisi verso i 28 I preparativi | tra segretezza e indizi social

Antonella Fiordelisi si avvicina ai 28 anni e sta organizzando una festa a sorpresa. Nei giorni precedenti, sui social ha condiviso alcuni indizi che alimentano la curiosità dei follower senza svelare nulla di concreto. Le sue attività sui social sono caratterizzate da un mix di post e stories che mantengono alta l’attenzione sull’evento imminente. La protagonista si prepara a festeggiare, tra segretezza e anticipazioni.

Antonella Fiordelisi verso i 28: tra riflessioni, nuovi progetti e una festa che promette scintille. C’è un momento, poco prima del compleanno, in cui anche le persone più abituate ai riflettori rallentano. Per Antonella Fiordelisi questo momento sta arrivando proprio ora: la schermitrice e influencer si prepara a spegnere 28 candeline, e a quanto pare non sarà solo una semplice festa, ma una piccola celebrazione di tutto il percorso fatto finora. Leggi anche Can Yaman sul set della nuova avventura: quanto manca al termine delle riprese Negli ultimi anni Antonella ha attraversato diverse trasformazioni. Da promessa della scherma a volto televisivo, passando per l’esperienza che l’ha resa ancora più popolare nel reality Grande Fratello VIP. 🔗 Leggi su 361magazine.com

