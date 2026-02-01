Antonella Fiordelisi e Giulio festeggiano un anno insieme. La coppia ha condiviso sui social alcuni momenti felici e divertenti del loro percorso. Tra sorrisi e battute, hanno dimostrato di essere più uniti che mai.

Antonella Fiordelisi e Giulio celebrano un anno d’amore: tra momenti felici ed ironici. Antonella Fiordelisi e Giulio compiono un anno d’amore. E no, non è “solo” un anniversario: è una piccola rivoluzione sentimentale raccontata a colpi di sorrisi, complicità e normalità scelta. Leggi anche Greta Rossetti esordisce come attrice: concluse le riprese del film. Le sue prime parole In un mondo che corre veloce, dove le storie nascono e finiscono nello spazio di una notifica, Antonella e Giulio hanno deciso di fare una cosa controcorrente: restare. Un anno insieme non è una cifra tonda qualsiasi, è il primo vero giro completo attorno al sole fatto mano nella mano, tra entusiasmi iniziali, quotidianità che si costruisce e sogni che smettono di essere ipotesi per diventare progetti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Antonella Fiordelisi e Giulio: celebrano l’amore, tra momenti felici ed ironici

Approfondimenti su Antonella Fiordelisi Giulio

Antonella Fiordelisi ha recentemente ricominciato una relazione con l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Antonella Fiordelisi Giulio

Argomenti discussi: Antonella Fiordelisi, spettacolare con qualsiasi abito!.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi / Uno degli Under 30 più influenti al mondoGiulio Fratini è il fidanzato della schermitrice Antonella Fiordelisi, protagonista a Tale e Quale Show. I due hanno passato delle vacanze davvero roventi. Giulio Fratini è il fidanzato della sportiva ... ilsussidiario.net

Antonella Fiordelisi festeggia (quasi) 10 mesi con Giulio Fratini: il tenero video insiemeCome spiegato dalla stessa showgirl, la scintilla iniziale tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è stata immediata: Sicuramente all'inizio l’aspetto estetico è stato fondamentale, come succede ... gazzetta.it

Buonanotte da Antonella Fiordelisi - facebook.com facebook