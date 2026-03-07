Antonella Clerici | Per fare tv devi sporcarti le mani di sugo E arriva la risposta pungente di Cattelan

Durante una trasmissione televisiva, Antonella Clerici ha affermato che lavorare in tv richiede di “sporcarsi le mani di sugo”, frase che ha attirato l’attenzione. Poco dopo, Alessandro Cattelan ha risposto con una battuta pungente sui social media, scatenando una serie di commenti e reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori. La vicenda ha acceso un dibattito tra i protagonisti dello spettacolo.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Cosa sta succedendo tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan? Arrivano frecciatine in diretta tv, risposte pungenti sui social. Ma a cosa è dovuto questo apparente “astio” tra i due? Beh, per chi si fosse perso gli ultimi gossip televisivi, ora spieghiamo tutto dall'inizio. La conduttrice di “The Voice”, infatti, durante la diretta del suo show culinario ha detto: “Sporcarsi di sugo è una dote imprescindibile se vuoi fare la tv popolare. Per essere nazional-popolari bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti”. La metafora del... 🔗 Leggi su Today.it

Clerici: “Bisogna sporcarsi di sugo per fare tv popolare”, Cattelan risponde nel momento d’oro di De Martino e GazzoliAlessandro Cattelan risponde ironicamente, con un video in cui si macchia di soia, all'ennesimo ritorno sull'argomento sollevato qualche tempo fa...

Alessandro Cattelan risponde ironicamente, con un video in cui si macchia di soia, all’ennesimo ritorno sull’argomento sollevato qualche tempo fa dall’amica Antonella Clerici: https://fanpa.ge/CYYW9 - facebook.com facebook

Antonella Clerici in trasmissione: “per essere nazionalpopolari bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti”. Pochi giorni dopo Alessandro Cattelan pubblica un post scrivendo “wooh mi sono sporcato di sugo! Ah no, è soia… niente” x.com