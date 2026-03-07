Antonella Clerici ha affermato che per fare televisione bisogna “sporcarci di sugo”, mentre Karol G ha lanciato una frecciata a Cattelan durante un intervento pubblico. Il dibattito su cosa significhi davvero creare televisione popolare continua a generare discussioni tra professionisti del settore. La discussione si concentra sulle differenze tra i metodi e le caratteristiche dei vari approcci nel mondo dello spettacolo.

Il dibattito su cosa significhi davvero fare televisione popolare torna ad animare il mondo dello spettacolo. A riaccenderlo Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, protagonisti di uno scambio che sta facendo parecchio discutere. Antonella Clerici e la teoria dello "sporcarsi di sugo in tv" Tutto è nato da un commento pubblicato su X dal giornalista Massimo Falcioni, che ha lodato il profilo televisivo di Gianluca Gazzoli, definendolo un conduttore empatico e rassicurante. Nel post è stato contrapposto questo stile a quello di Alessandro Cattelan che, pur avendo talento e capacità non si sarebbe mai davvero “sporcato di sugo”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Clerici: “Per fare tv devi sporcarti di sugo”. Arriva la frecciata di Cattelan

Leggi anche: Antonella Clerici: "Per fare tv devi sporcarti le mani di sugo". E arriva la risposta (pungente) di Cattelan

Clerici: “Bisogna sporcarsi di sugo per fare tv popolare”, Cattelan risponde nel momento d’oro di De Martino e GazzoliAlessandro Cattelan risponde ironicamente, con un video in cui si macchia di soia, all'ennesimo ritorno sull'argomento sollevato qualche tempo fa...

Tutti gli aggiornamenti su Antonella Clerici.

Temi più discussi: Ode ad Antonella Clerici, regina della tv con ascolti record spesso (e purtroppo) sottostimata; Antonella Clerici e i complimenti a Conti, poi parla di De Martino: A lui tutto il mio affetto, quando c'è talento va riconosciuto; Stefano De Martino tra Antonella Clerici e Maria De Filippi, i capricci di Alba Parietti (e la sua versione dei fatti) e le canzoni di Vasco Rossi per Laura Pausini; The Voice Generations, ritorna su Rai 1 il talent con Antonella Clerici.

Antonella Clerici: Per fare tv devi sporcarti le mani di sugo. E arriva la risposta (pungente) di CattelanIl conduttore ha risposto a tono alla frecciatina di Clerici con un video ironico postato sui social ... today.it

Antonella Clerici sbotta in diretta tv: Dicono due stupidate e pensano di poter fare i presentatoriDurante È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici lancia una stoccata in diretta contro chi pensa che basti la popolarità sui social per fare televisione. Una frase pronunciata in diretta televisiva ha ... baritalianews.it

«Sporcarsi di sugo è una dote imprescindibile se si vuole fare la tv popolare». È la frase con cui Antonella Clerici, ormai da tempo, sottolinea la sua idea di televisione vicina al pubblico, un concetto che ha tirato in ballo più volte anche parlando di Alessandro - facebook.com facebook

Antonella Clerici in trasmissione: “per essere nazionalpopolari bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti”. Pochi giorni dopo Alessandro Cattelan pubblica un post scrivendo “wooh mi sono sporcato di sugo! Ah no, è soia… niente” x.com