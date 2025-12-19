Inaugurata la mostra + 70 × il Miglio Documenti per il Centro Antico nell’Archivio di Stato di Napoli

Il 18 dicembre, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, è stata inaugurata la mostra

Si è tenuto il 18 dicembre, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, l’evento conclusivo del progetto Mischiamo le carte, curato dalla Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Campania, diretta da Gabriele Capone e da Laura Valente, Direttrice Artistica di Napoli 2500. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

