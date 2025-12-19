Inaugurata la mostra + 70 × il Miglio Documenti per il Centro Antico nell’Archivio di Stato di Napoli

Il 18 dicembre, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, è stata inaugurata la mostra

Si è tenuto il 18 dicembre, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, l’evento conclusivo del progetto Mischiamo le carte, curato dalla Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Campania, diretta da Gabriele Capone e da Laura Valente, Direttrice Artistica di Napoli 2500. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: L’Archivio di Stato si apre. Una mostra di documenti sulla città e i dintorni

Leggi anche: Come le donne conquistarono il voto: inaugurata a Firenze la mostra dell’archivio Foto Locchi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inaugurata a Riga una mostra con oltre 70 opere degli Uffizi - Da Fattori a Morandi', che porta al Museo Nazionale Lettone d'Arte di Riga 74 capolavori della pittura italiana tra Ottocento e Novecento in prestito ... ansa.it

Inaugurata al museo archeologico di Reggio Calabria la mostra su Gianni Versace https://www.ilmessaggero.it/AMP/moda/gianni_versace_mostra_evento_reggio_calabria_80_anni_dalla_nascita_svela_origini_mediusa_e_legame_con_magna_grecia-9252 - facebook.com facebook