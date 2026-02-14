Reggio Calabria scommessa argentina per la Dierre Basketball | Lucas Gallardo nel rush finale del campionato di Serie C

Reggio Calabria e la Dierre Basketball puntano su Lucas Gallardo per affrontare le ultime sfide del campionato di Serie C. La squadra ha firmato un giovane argentino, proveniente da un club di Buenos Aires, con l’obiettivo di rafforzare lalinea offensiva. Gallardo, che ha già disputato diverse partite nel suo paese, si prepara a debuttare in Italia e ha già iniziato ad allenarsi con i nuovi compagni al PalaCalafiore.

Reggio Calabria accoglie Lucas Gallardo: un argentino per rilanciare la Dierre Basketball. Reggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo talento sul parquet del PalaCalafiore: Lucas Gallardo, classe 2001, è il nuovo giocatore argentino ingaggiato dalla Dierre Basketball. L'arrivo dell'atleta, avvenuto il 14 febbraio 2026, mira a rafforzare la squadra in vista del rush finale del campionato di Serie C Unica e a portare una ventata di esperienza e passione in un ambiente storico per il basket italiano. Un ritorno in Calabria, una nuova sfida. L'approdo di Gallardo a Reggio Calabria rappresenta più di un semplice trasferimento sportivo.