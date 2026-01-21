Tramvia nel cantiere delle antiche mura riemerse i lavori possono riprendere
La Commissione regionale per il patrimonio culturale, guidata dalla soprintendente Antonella Ranaldi, ha espresso un parere positivo sul proseguimento dei lavori nel cantiere di piazza Beccaria. Le attività riguardano la linea 3 della tramvia per Bagno a Ripoli, che si svolgono nel rispetto delle antiche mura emerse durante gli scavi. La decisione permette di riprendere i lavori, garantendo la tutela del patrimonio storico e lo sviluppo della rete di trasporto locale.
Parere positivo della Commissione regionale per il patrimonio culturale, presieduta dalla soprintendente di Firenze Antonella Ranaldi, sul proseguimento dei lavori nel cantiere di piazza Beccaria, per la nuova linea 3 della tramvia per Bagno a Ripoli. A renderlo noto è stato la stessa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Tramvia, possibili mesi di ritardo per le antiche mura di Firenze trovate / FOTODurante i lavori per la linea della tramvia verso Bagno a Ripoli, sono stati scoperti reperti archeologici nelle antiche mura di Firenze in piazza Beccaria.
