Sporcizia aree dissestate e assenza di interventi | in Cittadella il parco del degrado

Con l’arrivo delle basse temperature, l’associazione Traguardo Cittadella ha effettuato un sopralluogo nei parchi del quartiere Parchi e Sport, focalizzandosi sulla Cittadella. L’area presenta problemi di sporco, dissesto e carenza di interventi di manutenzione, evidenziando una situazione di degrado che richiede attenzione e interventi mirati per migliorare la qualità del verde pubblico e la vivibilità del quartiere.

Con l'inizio del nuovo anno e l'arrivo delle basse temperature, l'associazione Traguardo Cittadella ha effettuato un sopralluogo nei parchi del quartiere Parchi e Sport, concentrandosi in particolare sulla Cittadella, una delle principali aree verdi della città.

