DALL’ARA ESPUGNATO Bologna in crisi l’Atalanta passa | la risalita continua

Nella partita tra Bologna e Atalanta, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-0, consolidando la propria posizione in campionato. La prestazione dei giocatori e le dinamiche di gioco evidenziano le difficoltà attuali del Bologna, che continua a cercare stabilità e risultati positivi. Di seguito, un’analisi dettagliata degli sviluppi e delle performance in campo.

bologna 0 atalanta 2 (4-2-3-1): Ravaglia 5.5; Zortea 5.5, Vitik 4,5, Heggem 5, Miranda 5; Ferguson 5.5, Freuler 5,5 (27’ st Moro 5,5); Orsolini 5 (1’ st Rowe 6), Fabbian 5 (27’ st Castro 5), Cambiaghi 6 (35’st Dominguez sv); Dallinga 4,5 (15’st Immobile 5). Allenatore: Italiano 5.5 ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6 (23’st Hien 6), Djimsiti 6,5, Ahanor 7; Zappacosta 6.5, De Roon 6.5, Ederson 6.5 (32’st Brescianini sv), Bernasconi 6,5; De Ketelaere 7 (39’st K.Sulemana sv), Zalewski 6,5 (23’st Musah 6); Krstovic 8 (32’st Samardzic sv). Allenatore: Palladino 7.5 Arbitro: Di Bello di Brindisi 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - DALL’ARA ESPUGNATO. Bologna in crisi, l’Atalanta passa: la risalita continua Leggi anche: Il Bologna non sa più vincere. L’Atalanta passa al Dall’Ara con due gol di Krstovic Leggi anche: Notte fonda al Dall’Ara: l’Atalanta passa con un rotondo 2-0 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bologna, adesso è crisi vera: l’Atalanta si mangia i rossoblù con 2 gol - Contro una squadra irriconoscibile, la Dea mette anche la freccia in classifica e supera i ragazzi di Italiano, momentaneamente ottavi, in attesa delle altre ... ilrestodelcarlino.it

Atalanta dominante, Bologna crisi senza fine: al Dall'Ara è 0-2 - I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Bologna- fantacalcio.it

Serie A: l'Atalanta risale, colpaccio in casa Bologna firmato Krstovic - L'Atalanta continua la risalita verso l'Europa iniziata con l'arrivo di Palladino in panchina. ansa.it

La Dea espugna il Dall'Ara con una doppietta di Krstovic: continua la crisi dei felsinei - facebook.com facebook

La Dea espugna il Dall'Ara con una doppietta di Krstovic: continua la crisi dei felsinei #Calcio #SerieA #BolognaAtalanta x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.