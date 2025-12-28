La prevendita si è accesa Il colpo d’occhio | il Dall’Ara pronto a illuminarsi per 28.000 tifosi

Qual è la carezza dei bolognesi che questa sera Vincenzo Italiano si aspetta dal Dall’Ara? Un lungo e caloroso applauso per un gruppo che a Riad ha conquistato, ancor prima che perderla, un’altra finale: la seconda di questo 2025 quasi impareggiabile. Il Dall’Ara in queste ore comunque sta già rispondendo alla grande ancor prima del calcio d’inizio. In un sol giorno la prevendita si è impennata e ha già portato a una cornice garantita di 28 mila spettatori (di cui circa trecento in arrivo da Sassuolo ), complice il cielo sereno che da un paio di giorni ha preso il posto della pioggia. Ampia disponibilità di posti c’è ancora in tribuna, mentre i distinti sono in via di esaurimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

