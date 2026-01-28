Industria e ambiente la scommessa di Giani con la Solvay | Qui si fa vera economia circolare

Solvay apre un nuovo impianto a Livorno per produrre silice bio. L’azienda punta a dimostrare che si può fare economia circolare senza rinunciare all’innovazione. Il sindaco Giani ha partecipato alla cerimonia, sottolineando come questa operazione rappresenti un passo avanti per l’industria e l’ambiente. La nuova struttura si trova nel porto, pronta a portare una ventata di novità nel settore.

LIVORNO – L’innovazione industriale sbarca nel porto di Livorno. Solvay ha inaugurato oggi il suo nuovo impianto per la produzione di silice bio. Non è uno stabilimento qualunque: è il primo di questo genere in tutta Europa. La tecnologia alla base è rivoluzionaria e sposa pienamente l’economia circolare. Il processo abbandona i metodi tradizionali basati sulla sabbia. Si utilizzerà invece la cenere della lolla di riso. Si tratta di un semplice sottoprodotto agricolo che, grazie alla ricerca, diventa una risorsa preziosa. Il risultato finale? Silice di alta qualità, fondamentale per la produzione di pneumatici.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Solvay Livorno

A Atessa apre Riexperia, il primo museo nel centro Italia dedicato all'ambiente e all'economia circolare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Solvay Livorno

Argomenti discussi: CCS e Carbon Mineral Storage: ricerca, industria e politiche per la neutralità climatica — Italiano; Promozione energia da rinnovabili: nuovi obiettivi per industria e trasporti; Apre ad Atessa Riexperia, museo dell’Ambiente e dell’Economia circolare; Industria Farmaceutica, Tensioni Per La Direttiva Ue Sulle Acque Reflue.

Transizione ecologica, all’estero industria e ambiente viaggiano separatiSpagna, Francia, Svizzera, Costarica. Sono i modelli citati da Beppe Grillo, garante del Movimento Cinque Stelle, nelle esternazioni sui social (prima un post su Facebook il 6 febbraio, poi mercoledì ... ilsole24ore.com

Ambiente e territorio: tutelarli in sinergia con una nuova industriaNon si può non riconoscere, dal dopoguerra in poi, il ruolo di modernizzazione ma anche di riscatto dalla povertà con benessere e occupazione, che l’industria nel suo complesso ha prodotto e continua ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il patto con Berlino siglato ieri dal Presidente Meloni rafforza la cooperazione su sicurezza, ambiente, industria e immigrazione e mette fine a una stagione ideologica in Europa, aprendo a una nuova strategia per il rafforzamento dell'Occidente. L'intesa infligg - facebook.com facebook