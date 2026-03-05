Albino riaperta la galleria del Dosso Pomeriggio da incubo in Val Seriana

Oggi pomeriggio in Val Seriana, la galleria del Dosso a Albino è stata riaperta dopo un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, causando pesanti disagi al traffico durante l’ora di punta. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in modo grave, ma si sono verificati ingorghi anche sulle vie alternative, complicando la circolazione.

VIABILITÀ. Nessun ferito in gravi condizioni. Pesanti disagi al traffico dell’ora di punta. Traffico anche sulle strade alternative a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Pomeriggio di lunghe code in Val Seriana a causa di un incidente ad Albino, nella galleria del Dosso, che ha coinvolto un mezzo pesante. Non si sono registrati feriti gravi, ma grossi disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. La galleria del Dosso è stata chiusa intorno alle 15,30, con conseguente stop al traffico su un tratto della statale 671: chi viaggiava in direzione Clusone aveva l’obbligo di uscita in zona Cupola, al confine tra Nembro e Albino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Albino, riaperta la galleria del Dosso. Pomeriggio da incubo in Val Seriana Leggi anche: Albino, riaperta la galleria del Dosso. Ancora code verso la Val Seriana Leggi anche: Albino, chiusa per incidente la galleria del Dosso. Lunghe code in Val Seriana