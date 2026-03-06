Allegri-Real Madrid annuncio inaspettato in diretta | i dettagli

Durante una trasmissione in diretta, è stato annunciato un nuovo sviluppo nel futuro di Massimiliano Allegri, con il nome del Real Madrid coinvolto. L’annuncio ha sorpreso gli spettatori, portando alla luce un possibile legame tra l’allenatore e la squadra spagnola. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata, ma l’indiscrezione ha catturato l’attenzione del pubblico presente.

Nuovo colpo di scena per quel che concerne il futuro di Massimiliano Allegri: c’è di mezzo ancora una volta il Real Madrid. Domenica sera affronterà l’Inter in un derby che può valere lo scudetto, ma in questi giorni si è parlato con una certa insistenza di un addio di Massimiliano Allegri al Milan al termine della stagione in corso. L’allenatore livornese è un vecchio pallino del Real Madrid e del presidente Florentino Perez, che sembra essere tornato di nuovo alla carica per affidargli la panchina dei Blancos al posto di Alvaro Arbeloa. A dire la sua su questa clamorosa indiscrezione di mercato è adesso il giornalista Bruno Longhi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Radio Sportiva’: “In passato Allegri ha avuto l’opportunità di trasferirsi al Real, ma credo che continuerà la propria avventura in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

