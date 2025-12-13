Milan Allegri | Obiettivo? Tornare a giocare la Champions Inter e Napoli favorite per lo Scudetto

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato le aspettative per la stagione, sottolineando l'obiettivo di tornare in Champions League. Ha inoltre evidenziato come Inter e Napoli siano le principali candidate allo Scudetto, essendo le due squadre più forti dell'ultimo campionato.

Milan, Allegri: “Inter e Napoli favorite per lo Scudetto. Noi vogliamo tornare in Champions”. Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha risposto al fatto del perché Inter e Napoli vengono date come favorite per il titolo finale: Allegri: “Inter e Napoli sono la seconda e la prima dell’anno scorso, quindi è normale che siano le favorite”. “ Inter e Napoli sono la seconda e la prima dell’anno scorso, quindi è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri di ottimo valore. Parlami.eu

MILAN - Allegri: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto, il nostro obiettivo è la Champions" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "Inter e Napoli sono la seconda e la prima dell'anno scorso, quindi è normale c ... napolimagazine.com