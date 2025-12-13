Milan Allegri | Obiettivo? Tornare a giocare la Champions Inter e Napoli favorite per lo Scudetto
Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato le aspettative per la stagione, sottolineando l'obiettivo di tornare in Champions League. Ha inoltre evidenziato come Inter e Napoli siano le principali candidate allo Scudetto, essendo le due squadre più forti dell'ultimo campionato.
Milan-Sassuolo, Allegri: "Leao e Fofana out, ma ci saranno per la Supercoppa" - Già indicato come "Coach of the Month" a settembre, Massimiliano Allegri è stato premiato dalla Lega Serie A anche come miglior allenatore di novembre. sport.sky.it
? LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN Massimiliano #Allegri propone 10/11 della sfida di lunedì contro il #Torino. L’unica novità riguarda l’attacco, con #Pulisic che torna titolare al posto dell’infortunato #Leao. x.com
