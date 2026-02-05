Lavori al liceo Alberti la Citta metropolitana | Verifiche in corso

Il liceo Alberti di Napoli è al centro di verifiche dopo che la Città Metropolitana ha annunciato di aver avviato approfondimenti sulla sicurezza dell’edificio. L’ufficio tecnico sta valutando se ci siano margini per migliorare la protezione, soprattutto aggiungendo nuovi sistemi antincendio e riducendo i rischi. La scuola resta sotto osservazione mentre si aspettano i risultati delle verifiche.

"L'ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli sta facendo gli opportuni approfondimenti per valutare dal punto di vista normativo la possibilità di aumentare la sicurezza dell'edificio riducendo i valori del rischio, predisponendo ulteriori presidi antincendio in grado di aumentare il.

