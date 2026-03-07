Allarme bomba al tribunale di Milano 4 chiamate partite dallo stesso luogo | Voglio evitare che ci siano morti
Al tribunale di Milano sono arrivate quattro chiamate minacciose provenienti dal quartiere Niguarda, due delle quali hanno segnalato la presenza di una bomba. Le telefonate sono state tutte fatte dallo stesso luogo e l'autore ha affermato di voler evitare vittime. La polizia ha immediatamente avviato le operazioni di verifica e sicurezza. La zona è stata evacuata, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.
Quattro telefonate, di cui due in cui è stato detto che c'era una bomba nel tribunale di Milano. Tutte sarebbero partite dal quartiere Niguarda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
