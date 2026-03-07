Allarme bomba al tribunale di Milano 4 chiamate partite dallo stesso luogo | Voglio evitare che ci siano morti

Al tribunale di Milano sono arrivate quattro chiamate minacciose provenienti dal quartiere Niguarda, due delle quali hanno segnalato la presenza di una bomba. Le telefonate sono state tutte fatte dallo stesso luogo e l'autore ha affermato di voler evitare vittime. La polizia ha immediatamente avviato le operazioni di verifica e sicurezza. La zona è stata evacuata, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.