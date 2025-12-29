Mammucari stuzzica Venier | Vorrei la serenità che viviamo a Domenica In lei lo frena | Sembra ci siano tensioni

Durante la puntata di Domenica In del 28 dicembre, Teo Mammucari ha espresso il desiderio di vivere nel 2026 la stessa serenità che si percepisce attualmente in trasmissione. Mara Venier ha risposto frenando questa richiesta, suggerendo che potrebbero esserci tensioni tra i due. Uno scambio che ha attirato l’attenzione degli spettatori, evidenziando un possibile confronto tra i conduttori.

Botta e risposta tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In, nella puntata del 28 dicembre, quando il conduttore ha detto di volere per il suo 2026 "la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In". Lei lo bacchetta: "È dall'inizio che ci divertiamo, così sembra ci siano state tensioni".

Mara Venier, il “quasi litigio” in diretta con Teo Mammucari durante l’Oroscopo di Paolo Fox: «Ma che dici?». Cosa è successo davvero - Ma che, nel giro di pochi secondi, si è trasformato in una gag smorzata dall’ironia e dagli applausi ... msn.com

Mara Venier e Teo Mammucari, la foto privata insieme sui social: indizio sulla ripartenza di Domenica In? Cosa succede - A una settimana dall'inizio di Domenica In Teo Mammucari sorprende tutti pubblicando una foto sui social insieme a Venier Il conto alla rovescia per l'inizio di Domenica In è ufficialmente iniziato. leggo.it

