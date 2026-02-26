Alisson Santos si è preso il Napoli E il Napoli per 16,5 milioni non se lo lascerà scappare Gazzetta

Ha ribaltato gerarchie, cancellato dubbi e timori. Si è imposto negli allenamenti e nelle prestazioni: 16,5 milioni sono nulla rispetto al potenziale dimostrato Db Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Alisson Santos Alisson Santos il 23 enne brasiliano (24 a settembre) si è preso il Napoli e il club lo riscatterà a fine stagione. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Venti giorni per prendersi Napoli. Ribaltando gerarchie, cancellando dubbi e timori. Imponendosi negli allenamenti e nelle prestazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

