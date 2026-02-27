napoli alisson santos titolare con meret e politano gutierrez in panchina di marzio

Il Napoli schiererà Alisson Santos come titolare contro l’Hellas Verona al Bentegodi, mentre Meret dovrebbe partire in porta. La formazione degli azzurri prevede una linea difensiva a tre con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno, e Politano in campo. Gutierrez, invece, dovrebbe restare in panchina. La partita è in programma domani alle 18.

Politano sulla fascia destra, Spinazzola a sinistra. Elmas favorito su Gilmour per affiancare Lobotka. Vergara e Hojlund a completare il tridente As Roma 15022025 - campionato di calcio serie A Lazio-Napoli foto Antonello SammarcoImage Sport nella foto: Alex Meret Il Napoli giocherà domani contro l’Hellas Verona al Bentegodi alle 18. Tra i pali dovrebbe esserci Meret, invece va verso la conferma linea a tre composta da Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. A centrocampo, non ci sarà di nuovo Anguissa: in mezzo Lobotka e Elmas si candidano ancora a una maglia da titolari, mentre sugli esterni possono tornare Politano e Spinazzola. Alle spalle di Hojlund, che agirà come unica punta, ci sarà ancora la coppia Alisson Santos-Vergara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

