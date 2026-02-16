Napoli-Roma le parole di Alisson Santos dopo il primo gol in azzurro

Alisson Santos ha segnato il suo primo gol in Serie A durante la partita Napoli-Roma, che si è conclusa 2-2. La sua rete, arrivata nel secondo tempo, ha permesso ai giallorossi di pareggiare e di mantenere vivo il risultato. Santos ha festeggiato il gol con entusiasmo, dimostrando la sua felicità per il momento speciale.

Napoli-Roma è stata la partita del primo gol in Serie A di Alisson Santos. Il neo acquisto azzurro ha messo la firma sulla seconda rete, quella che ha portato al risultato definitivo di 2-2. Conte ha chiarito anche dopo la sfida con i giallorossi che sia lui che Giovane potranno dare una mano alla squadra, soprattutto in un momento di grande emergenza come quello che sta vivendo il Napoli ormai da mesi. Napoli, le parole di Alisson Santos. Proprio Alisson Santos ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN, di fatto commentando la prestazione personale e della squadra ma soprattutto il primo gol in Serie A con la maglia del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

L’allenatore dello Sporting ha sorpreso tutti parlando di Alisson Santos.

Alisson Santos è arrivato a Napoli e ha già iniziato i controlli medici con il club azzurro.

