Napoli-Roma le parole di Alisson Santos dopo il primo gol in azzurro
Alisson Santos ha segnato il suo primo gol in Serie A durante la partita Napoli-Roma, che si è conclusa 2-2. La sua rete, arrivata nel secondo tempo, ha permesso ai giallorossi di pareggiare e di mantenere vivo il risultato. Santos ha festeggiato il gol con entusiasmo, dimostrando la sua felicità per il momento speciale.
Napoli-Roma è stata la partita del primo gol in Serie A di Alisson Santos. Il neo acquisto azzurro ha messo la firma sulla seconda rete, quella che ha portato al risultato definitivo di 2-2. Conte ha chiarito anche dopo la sfida con i giallorossi che sia lui che Giovane potranno dare una mano alla squadra, soprattutto in un momento di grande emergenza come quello che sta vivendo il Napoli ormai da mesi. Napoli, le parole di Alisson Santos. Proprio Alisson Santos ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN, di fatto commentando la prestazione personale e della squadra ma soprattutto il primo gol in Serie A con la maglia del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Mercato Napoli, l’allenatore dello Sporting spiazza tutti: le parole su Alisson Santos
L’allenatore dello Sporting ha sorpreso tutti parlando di Alisson Santos.
Alisson Santos sbarca a Napoli: iniziati i colloqui medici con il club azzurro
Alisson Santos è arrivato a Napoli e ha già iniziato i controlli medici con il club azzurro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Napoli-Roma; Il Napoli acciuffa la Roma due volte: super Malen non basta a Gasperini, Conte resta da solo al 3° posto; Napoli-Roma, Conte nel post partita: Partita divertente, ma forse avremmo meritato di più; Alla Roma non basta una super doppietta di Malen, il Napoli pareggia con Spinazzola e Alisson Santos.
Napoli-Roma, Conte nel post partita: «Partita divertente, ma forse avremmo meritato di più»A Gasperini un Malen in versione prime non basta. Nonostante la doppietta del 14 giallorosso, il Napoli di Antonio Conte tiene botta e resiste ai colpi della Roma. A Salvare gli azzurri, che ... ilmattino.it
Napoli-Roma, Gasperini nel post partita: «Nei minuti finali ci vuole la giusta energia»Pensava di averla ripresa con il rigore realizzato da Malen, ma Gasperini, e la Roma, non avevano fatto i conti con Alisson Santos, che per la prima ... msn.com
Napoli-Roma 2-2, spettacolo e rimpianti al Maradona Finisce 2-2 al Diego Armando Maradona una sfida intensa, nervosa e ricca di colpi di scena. Il Napoli va avanti con Spinazzola al 40’, ma la Roma ribalta tutto con Malen: prima al 7’ e poi su rigore al 71’. Q facebook
Malen lancia la Roma, Alisson la riprende: il Napoli salva il terzo posto #napoliroma x.com