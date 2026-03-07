Alisson Santos conquista il Napoli | numeri da urlo fantamedia top e il piano di De Laurentiis per il riscatto

Alisson Santos ha attirato l’attenzione dei tifosi del Napoli grazie alle sue prestazioni eccezionali, con numeri che sorprendono e una fantamedia tra le più alte della squadra. Il club sta valutando il riscatto e ha avviato le trattative per assicurarsi il suo futuro. La sua integrazione nel team si sta rivelando più rapida del previsto e il presidente ha formulato un piano specifico per confermarlo.

Arrivato in punta di piedi a gennaio, il talento brasiliano ci ha messo appena un mese per prendersi la scena, far dimenticare il passato e far innamorare Fuorigrotta L’impatto di Alisson Santos sul mondo Napoli è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Con il meraviglioso gol segnato al 7' contro il Torino, l’esterno brasiliano ha raggiunto quota 2 reti in sole 4 presenze in Serie A, superando in un solo mese l’intero bottino stagionale del suo predecessore Noa Lang. I numeri certificano l’esplosione di un nuovo idolo: rating medio FotMob di 7.39 e una fantamedia superiore all’8 che fa impazzire i fantallenatori. La società partenopea ha... 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Sono bastati solo 80 minuti: secondo A Bola, il Napoli ha già pronto il riscatto da 16,5 milioni per Alisson SantosLo Sporting lo aveva acquistato per soli 2,1 milioni di euro dal Vitória da Bahia.

