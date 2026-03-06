Diretta gol Serie A LIVE | Alisson Santos e Elmas decidono Napoli Torino brivido Casadei

Durante la 28esima giornata di Serie A, Napoli e Torino si sono affrontate in una partita decisa da Alisson Santos e Elmas, mentre Casadei ha regalato un brivido ai tifosi. La cronaca live ha seguito passo passo le azioni, con sintesi, risultati e moviola aggiornati in tempo reale. La giornata ha visto numerosi episodi e momenti salienti che hanno movimentato il campionato.

Leggi anche: Napoli-Torino 2-1, venerdì Santos: Alisson e Elmas stendono i granata

alisson santos diretta gol serie aLive-Serie A-Napoli-Torino: gol azzurro con prodezza di Alisson. Finisce il primo tempo (1-0, 7? Alisson)Live-Serie A-Napoli-Torino: Napoli determinato a fare bella figura al Maradona. De Bruyne e Anguissa sono in panchina 45? + 1 Finisce il primo tempo. Napoli che controlla il vantaggio ma deve chiudere ... 100x100napoli.it

alisson santos diretta gol serie aNapoli-Torino 2-1, la decidono Alisson e Elmas: ma che paura CasadeiNonostante le difficoltà e le critiche, il Napoli ha comunque vinto tre partite nelle ultime cinque giocate, permettendo al club azzurro di rimanere ancorato al terzo posto, in piena ... ilmattino.it

