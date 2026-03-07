Alice Campello festa esclusiva per i 31 anni La cena al Cipriani l' abito griffato gli invitati vip tra cui Chiara Ferragni

Alice Campello ha festeggiato i suoi 31 anni con una cena al Cipriani, accompagnata da un abito griffato e da diversi invitati noti, tra cui Chiara Ferragni. La celebrazione si è svolta in modo esclusivo e riservato, con un’atmosfera di festa tra amici e conoscenti. Si tratta di un compleanno particolare per Campello, che ha celebrato questa ricorrenza da separata per la prima volta.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Tutti i dettagli del party super chic per il compleanno dell'influencer e modella. Tra gli ospiti anche Chiara Ferragni Un compleanno difficile per Alice Campello. Lo scorso 5 marzo ha compiuto 31 anni ma, per la prima volta, ha dovuto festeggiare da separata. Il suo matrimonio con il calciatore spagnolo Alvaro Morata, che ha sposato nel 2017 e dal quale ha avuto 4 figli, infatti, è giunto al termine con una lunga, brutta ma inevitabile separazione. Un compleanno, dunque, tutto al femminile per Alice che ha deciso di ripartire proprio dall'amicizia per ritrovare il sorriso. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Alice Campello, festa esclusiva per i 31 anni. La torta, la location, gli invitati vip

Leggi anche: Alice Campello compie 31 anni: arriva il messaggio (inaspettato) di Alvaro Morata

Una selezione di notizie su Alice Campello.

Temi più discussi: Il 5 marzo è il compleanno di Alice Campello e Giorgia Palmas; Alice Campello e Àlvaro Morata si stanno riavvicinando?; Alvaro Morata e Alice Campello: cronologia della storia d'amore; Diletta Leotta: Io e Loris non viviamo insieme, ma quando ci vediamo è festa.

Alice Campello, festa di compleanno da Cipriani con le influencer: vestito da 900 euro, torta e selfie con Chiara FerragniPer il suo 31esimo compleanno Alice Campello ha fatto le cose in grande. Dopo avere festeggiato con i figli a casa nel giorno ... msn.com

Alice Campello, festa esclusiva per i 31 anni. La torta, la location, gli invitati vipUn compleanno difficile per Alice Campello. Lo scorso 5 marzo ha compiuto 31 anni ma, per la prima volta, ha dovuto festeggiare da separata. Il suo matrimonio con il calciatore spagnolo Alvaro Morata, ... today.it

Alice Campello compie 31 anni e Álvaro Morata le fa gli auguri (con le dita a cuoricino) - facebook.com facebook

Tempo fa Morata avrebbe lasciato l’abitazione familiare, trasferendosi in una casa poco distante per rimanere vicino ai quattro figli nati #AliceCampello #ÁlvaroMorata x.com