Alice Campello festa esclusiva per i 31 anni La cena al Cipriani l' abito griffato gli invitati vip tra cui Chiara Ferragni

Alice Campello ha festeggiato i suoi 31 anni con una cena al Cipriani, accompagnata da un abito griffato e da diversi invitati noti, tra cui Chiara Ferragni. La celebrazione si è svolta in modo esclusivo e riservato, con un’atmosfera di festa tra amici e conoscenti. Si tratta di un compleanno particolare per Campello, che ha celebrato questa ricorrenza da separata per la prima volta.

Un compleanno difficile per Alice Campello. Lo scorso 5 marzo ha compiuto 31 anni ma, per la prima volta, ha dovuto festeggiare da separata. Il suo matrimonio con il calciatore spagnolo Alvaro Morata, che ha sposato nel 2017 e dal quale ha avuto 4 figli, infatti, è giunto al termine con una lunga, brutta ma inevitabile separazione. Un compleanno, dunque, tutto al femminile per Alice che ha deciso di ripartire proprio dall'amicizia per ritrovare il sorriso.

