Rovazzi il compleanno esagerato da Cracco | il karaoke con Boldi la torta gigante e gli invitati vip inaspettati da Annalisa a Cruciani e Hunziker

Fabio Rovazzi non è tipo da festeggiare in sordina. E anche questa volta lo ha dimostrato scegliendo una cornice decisamente fuori dall’ordinario per celebrare i suoi 32 anni. Il compleanno del cantante e creator si è trasformato in un party esclusivo nel cuore di Milano, lontano dalle classiche feste private e molto più vicino a un evento da copertina. Festa di compleanno di Fabio Rovazzi: location super esclusiva in Galleria Per l’occasione Rovazzi ha affittato il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dal Duomo, una delle location più iconiche e ambite della città. 🔗 Leggi su Leggo.it

