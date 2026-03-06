Alice Campello compie 31 anni | arriva il messaggio inaspettato di Alvaro Morata

Oggi Alice Campello compie 31 anni e riceve un messaggio inatteso da Alvaro Morata. Fino a poco tempo fa, era difficile immaginare che l’attaccante non avrebbe fatto gli auguri alla sua compagna. La sorpresa si è manifestata con un messaggio che ha lasciato senza parole i fan, segnando un momento particolare nella loro relazione.

L'influencer e il calciatore si erano sposati nel 2017. Dal loro amore (ormai finito) sono anche nati 4 figli meravigliosi Fino a qualche tempo fa sarebbe stato totalmente impensabile che Alvaro Morata non facesse gli auguri di compleanno alla “sua” Alice Campello. Eppure, adesso, più di qualcuno se lo è domandato: le farà gli auguri di compleanno? La risposta è sì. Il calciatore - legato all'influencer fino a qualche mese fa - via social ha voluto augurare ad Alice Campello di passare una serena giornata di compleanno: “Buon compleanno, goditi la tua giornata”, ha scritto lui su Instagram (dov'è seguito da ben 22,2 milioni di follower). 🔗 Leggi su Today.it

Alice Campello compie gli anni, il messaggio di auguri (inaspettato) di Alvaro MorataCi sono ricorrenze che, anche quando la vita cambia direzione, restano impossibili da ignorare.

Alvaro Morata e il messaggio inaspettato per il compleanno di Alice CampelloAlvaro Morata ha deciso di fare un gesto distensivo verso la moglie, con cui starebbe vivendo, ormai da diverse settimane, un periodo di crisi.

Aggiornamenti e notizie su Alice Campello.

Temi più discussi: Alice Campello compie 31 anni, il gesto di Morata che nessuno si aspettava; Alvaro Morata e il messaggio inaspettato per il compleanno di Alice Campello; Gossip e polemiche su Alvaro Morata: cosa è successo dopo gli auguri ad Alice Campello; Alice Campello compie 31 anni e Álvaro Morata le fa gli auguri (con le dita a cuoricino).

Alice Campello compie 31 anni: piccola festa in famiglia e la sorpresa degli auguri di Alvaro Morata, fotoIeri, giovedì 6 marzo, Alice Campello ha compiuto 31 anni e ha festeggiato in modo semplice ma caloroso. L’imprenditrice e ... gossip.it

Alice Campello compie 31 anni, il gesto di Morata che nessuno si aspettavaPer il compleanno di Alice Campello, Alvaro Morata compie un gesto che ha sorpreso tutti: la coppia è ormai separata da qualche mese ... corrieredellosport.it

Alice Campello compie 31 anni e Álvaro Morata le fa gli auguri (con le dita a cuoricino) - facebook.com facebook