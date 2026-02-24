La riconquista del tesoro tra le pagine de ‘Lo Hobbit’

Durante le lezioni di italiano, gli studenti hanno scoperto che il protagonista cerca di recuperare un tesoro nascosto, motivo che spiega le sue azioni. La storia si svolge tra le montagne e le foreste, dove il personaggio affronta sfide e pericoli per ottenere ciò che desidera. La narrazione si concentra sulle sue avventure e le difficoltà incontrate lungo il cammino. Gli insegnanti stimolano la discussione sulla determinazione e il coraggio del protagonista.

A scuola, durante le ore di italiano, stiamo leggendo un libro che si intitola ‘Lo Hobbit’ di J.R.R. Tolkien. L’autore, dopo aver vissuto la prima guerra mondiale, trasformò le sue esperienze in un racconto accessibile a tutti, fatto di amicizia, coraggio e avventura. All’inizio la storia non ha coinvolto tutti allo stesso modo. I primi capitoli sono ricchi di descrizioni e per alcuni di noi il ritmo è sembrato lento. Andando avanti, però, il racconto si è svelato poco alla volta e ci ha incuriositi sempre di più, soprattutto quando Bilbo lascia la sua casa e inizia il viaggio. Bilbo Baggins è il personaggio che ci ha colpito maggiormente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

