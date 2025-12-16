Winter Books Svelato l’arcano Un viaggio tra le minchiate siciliane | la presentazione del libro di Gaetano Basile
Sabato prossimo 20 dicembre, alle ore 18, all’interno della manifestazione Winter Books, allo spazio Noz (Nuove officine Zisa) in via Paolo Gili 4, sarà presentato “Svelato l’arcano. Un viaggio tra le minchiate siciliane” di Gaetano Basile, edito da Kalós.Dialogano con l’autore Mario Azzolini e. Palermotoday.it
Venerdì pomeriggio, primo giorno di Winter Books, presenteremo per la prima volta "Gli occhiali rosa. Diari di una genovese in Sicilia (1960-1977)" di Pepita Misuraca. Il curatore del volume, Giorgio Belli dell'Isca ne parlerà con la giornalista Tiziana Martorana - facebook.com facebook
