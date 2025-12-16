Winter Books Svelato l’arcano Un viaggio tra le minchiate siciliane | la presentazione del libro di Gaetano Basile

Sabato 20 dicembre alle ore 18, all’interno della manifestazione Winter Books presso lo spazio Noz alle Nuove Officine Zisa, si terrà la presentazione del libro di Gaetano Basile intitolato “Svelato l’arcano. Un viaggio tra le minchiate siciliane”. L’evento offrirà l’opportunità di scoprire un’opera che esplora con ironia e approfondimento le peculiarità della cultura siciliana.

Sabato prossimo 20 dicembre, alle ore 18, all'interno della manifestazione Winter Books, allo spazio Noz (Nuove officine Zisa) in via Paolo Gili 4, sarà presentato "Svelato l'arcano. Un viaggio tra le minchiate siciliane" di Gaetano Basile, edito da Kalós.Dialogano con l'autore Mario Azzolini e.

