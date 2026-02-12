Tregua olimpica dialogo e pace | dieci religioni unite intorno al braciere di Milano I Giochi sono simbolo di fratellanza

Un gruppo di rappresentanti di dieci religioni diverse si è radunato sotto l’Arco della Pace a Milano per una cerimonia simbolica. Tutti insieme, hanno acceso un braciere come segno di unità e speranza. L’evento è arrivato in vista dei Giochi Olimpici del 2026 e vuole mandare un messaggio chiaro: la pace e il rispetto tra le persone sono più forti delle differenze. La scena si è svolta in un clima di calma e solidarietà, con le religioni che si stringono intorno a un ideale comune.

Milano, 12 febbraio 2026 – Dieci confessioni religiose una affianco all'altra sotto l'Arco della Pace per offrire un messaggio condiviso di pace, dialogo e convivenza. Questo, in sintesi, il significato dell'evento ' Nella tregua Olimpica ' celebrato questa sera sotto il braciere Olimpico di Milano. Un'iniziativa di Regione Lombardia e dalla "Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso " che opera sul territorio lombardo con l'obiettivo di promuovere la conoscenza reciproca, favorire il dialogo tra culture e religioni, realizzare iniziative comuni. Ciascuno dei rappresentanti delle confessioni religiose ha letto una breve preghiera delle proprie tradizioni sacre, accompagnata dal 'Coro delle Voci Bianche' del 'Liceo Musicale Riccardo Malipiero' di Varese, diretto da Angela Ballerio.

