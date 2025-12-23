Tante piccole luci per disegnare il simbolo universale della pace | anche a Natale manifestano le Mani Rosse Antirazziste
Anche durante il Natale, le Mani Rosse Antirazziste continuano a diffondere il loro messaggio di pace. Giovedì alle 18, si uniscono in una manifestazione per sottolineare l’importanza di rispetto e solidarietà. L’iniziativa utilizza piccole luci per creare il simbolo universale della pace, mantenendo vivo l’impegno contro ogni forma di razzismo e discriminazione, anche durante le festività.
La mobilitazione di Mani Rosse Antirazziste non si ferma neppure durante il giorno di Natale. Giovedì alle 18.15 davanti al palazzo della prefettura di Forlì, si terrà il 39esimo sit-in promosso dal collettivo. “L’iniziativa sarà dedicata alla drammatica situazione della popolazione palestinese e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Dalla marcia della pace Perugia-Assisi alla piazza Ordelaffi: continua la mobilitazione di Mani rosse antirazziste
Leggi anche: Non solo sit: Mani Rosse Antirazziste anche davanti alle farmacie per boicottare i prodotti israeliani
